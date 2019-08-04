345 عضوا بالنيابة العامة يجتازون دورة الترشح للانتقال إلى المحاكم الابتدائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتاز 345 عضوا بالنيابة العامة، المرشحين للانتقال إلى المحاكم الابتدائية، الدورة التدريبية رقم 45 التى عقدها مركز الدراسات القضائية على مدار شهر يوليو خلال الفترة من 1 وحتى 31 يوليو، وذلك ضمن خطة الدولة فى تطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن الحركة القضائية للعام القضائى الجديد 2019/2020، تتضمن أسماء المرشحين من أعضاء النيابة العامة لترقيتهم للعمل بالمحاكم الابتدائية، والذى تمكنوا من اجتياز الدورة التدريبية.
وأوضحت المصادر، أن الدورة التدريبية تضمنت عدة موضوعات، منها مناقشة قوانين الاجراءات الجنائية الحاكم لعملية التقاضى، والعقوبات والمرافعات المدنية والتجارية، وغيرها من القوانين، بالإضافة إلى ربط الدراسة النظرية بالموضوعات والقضايا العملية بهدف تعزيز الكفاءة المهنية للقضاة الجدد وزيادة خبراتهم وإثقال مهارتهم القضائية.
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