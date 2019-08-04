شكرا لقرائتكم خبر عن "10 آلاف جنيه ولاب توب وتابلت" هدية محافظ الجيزة لأوائل الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أوائل الثاوية العامة والدبلومات الفنية من أبناء المحافظة، مؤكدا أن هذا التكريم يعد بمثابة جائزة وتقدير من المحافظة لما حققه الطلاب المتفوقين من أبناء المحافظة على مستوى الجمهورية.

ووزع محافظ الجيزة على الطلاب المكرمين والبالغ عددهم 6 طلاب من أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، شيك بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل طالب وطالبة، ولاب توب، وتابلت هدية لكل طالب وطالبة، من أبناء محافظة الجيزة.

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وأكد المحافظ أن وجود 6 من أبناء محافظة الجيزة بين قائمة الأوائل على مستوى الجمهورية يعكس حجم الجهود المبذولة داخل المحافظة للاهتمام بالعملية التعليمية، على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته محافظة الجيزة، لتكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية على مستوى الجمهوريية من أبناء محافظة الجيزة، بحضور الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، واللواء محمد رأفت همام السكرتير العام لمحافظة الجيزة، والدكتورة لمياء عبدالقادر نائب محافظ الجيزة.