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صور.. المجمعات الغذائية تكثف طرح الأسماك والخضراوات والفاكهة بمنافذ التوزيع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثفت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين من طرح منتجات الأسماك والخضراوات والفاكهة، لتلبية احتياجات المواطنين، بجانب توفير كافة السلع ومنتجات السلع الغذائية واللحوم. 

 

وقالت الشركة المصرية لتسويق الأسماك بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تمت زيادة كميات الأسماك المطروحة فى فروع المجمعات الاستهلاكية نتيجة الإقبال الكبير من جانب المواطنين على شراء الأسماك الطازجة والمجمدة من منافذ المجمعات، كما تمت زيادة المنتجات فى فروع الشركة البالغ عددها 27 فرعًا بالقاهرة والجيزة، بالإضافة إلى استمرار توفير خدمة طهى الأسماك "الشوى والقلى" ببعض فروعها، بهدف تلبية احتياجات المستهلك، وفى إطار العمل على تطوير أداء الخدمات بمنافذ الشركة.

إختلاف أنواع البحريات
إختلاف أنواع البحريات

 

أسماك
أسماك

 

الإقبال علي شراء الفاكهة
الإقبال علي شراء الفاكهة

 

الإقبال علي شراء الفاكهه
الإقبال علي شراء الفاكهه

 

البلطى وأسعاره
البلطى وأسعاره

 

الرنجة
الرنجة

 

السمك البلطي
السمك البلطي

 

المانجو
المانجو

 

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أنواع الفاكهة
أنواع الفاكهة

 

أنواع مختلف للسمك
أنواع مختلف للسمك

 

أنواع مختلفة للبحريات
أنواع مختلفة للبحريات

 

أنواع وأسعار الأسماك
أنواع وأسعار الأسماك

 

بائع الأسماك
بائع الأسماك

 

بحريات
بحريات

 

تنوع الأسماك
تنوع الأسماك

 

تنوع أنواع الأسماك
تنوع أنواع الأسماك

 

جنزبيل
جنزبيل

 

خوخ
خوخ

 

سمك بلطي
سمك بلطي

 

مانجو
مانجو

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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