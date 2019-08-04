صور.. المجمعات الغذائية تكثف طرح الأسماك والخضراوات والفاكهة بمنافذ التوزيع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثفت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين من طرح منتجات الأسماك والخضراوات والفاكهة، لتلبية احتياجات المواطنين، بجانب توفير كافة السلع ومنتجات السلع الغذائية واللحوم. وقالت الشركة المصرية لتسويق الأسماك بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تمت زيادة كميات الأسماك المطروحة فى فروع المجمعات الاستهلاكية نتيجة الإقبال الكبير من جانب المواطنين على شراء الأسماك الطازجة والمجمدة من منافذ المجمعات، كما تمت زيادة المنتجات فى فروع الشركة البالغ عددها 27 فرعًا بالقاهرة والجيزة، بالإضافة إلى استمرار توفير خدمة طهى الأسماك "الشوى والقلى" ببعض فروعها، بهدف تلبية احتياجات المستهلك، وفى إطار العمل على تطوير أداء الخدمات بمنافذ الشركة.

إختلاف أنواع البحريات

أسماك

الإقبال علي شراء الفاكهة

الإقبال علي شراء الفاكهه

البلطى وأسعاره

الرنجة

السمك البلطي

المانجو Advertisements

أنواع الفاكهة

أنواع مختلف للسمك

أنواع مختلفة للبحريات

أنواع وأسعار الأسماك

بائع الأسماك

بحريات

تنوع الأسماك

تنوع أنواع الأسماك

جنزبيل

خوخ

سمك بلطي

مانجو

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