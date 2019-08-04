شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تحظر إقامة شوادر الخراف فى الميادين والشوارع الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن وجود أى قصور فى تقديم الخدمات وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمديريات والهيئات، كما أعلن حالة الطوارئ بالمستشفيات خلال أجازة عيد الأضحى المبارك لاستقبال أى حالات طارئة ونشر سيارات الإسعاف بأماكن التجمعات الجماهيرية .

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وشدد عبد العال، على القيادات التنفيذية بالمحافظة ونواب المناطق ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات الخدمية وشرطة المرافق وشرطة المسطحات المائية، والمرور، وهيئات النقل العام ومديريات التموين والصحة والطب البيطرى، بالحرص على توفير كافة الخدمات الجماهيرية للمواطنين وتحقيق سبل الراحة لهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بعدم وجود شوادر الخراف بالميادين العامة والشوارع الرئيسية ولكن يسمح بوجودها فى المناطق المتطرفة والشوارع الداخلية بشرط الحصول على ترخيص من الحى لعدم اعاقة المرور، وتحرير المحاضر البيئية اللازمة للمخالفين .