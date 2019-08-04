شكرا لقرائتكم خبر عن محمود المتينى يبدأ مهام عمله رئيسا لجامعة عين شمس باستقبال المهنئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، فى مباشرة عمله من داخل قصر الزعفران، وذلك منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وتوافد على مكتب رئيس الجامعة، العديد من الشخصيات لتقديم التهنئية بمناسبة توليه رئاسة الجامعة، من بينهم الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق، والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس الجامعة الأسبق.

كما تلقى المتينى التهنئة من نواب رئيس الجامعة والأمين العام والأمناء المساعدين وعمداء ووكلاء مختلف الكليات و مديرو المستشفيات والمراكز، وعدد من مديرو العموم والإداريين بالجامعة.

ويعد الدكتور المتينى من أبرز رواد زراعة الكبد فى مصر، حيث استطاع من خلال فريق طبى يرأسه أن يقوم بعمل ألف عملية زرع كبد فى مصر خلال الـ15 عاما الماضية، ليحتل بذلك المركز الثانى عالميًا بعد كوريا الجنوبية.

الدكتور محمود أحمد شوقى المتينى، هو رئيس فريق زراعة الأعضاء بمستشفى وادى النيل ورئيس وحدة زراعة الأعضاء بجامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة.

وفى أغسطس 2015 تم تعيين الدكتور محمود المتينى، أستاذ جراحة وزراعة الكبد، عميدًا لكلية الطب بجامعة عين شمس، لمدة ثلاثة أعوام خلفًا للدكتور أحمد عماد الدين راضى.

تخرج الدكتور محمود المتينى من كلية الطب جامعة عين شمس سنة 1985 وتم تعينه طبيب مقيم للجراحة العامة بمستشفيات جامعة عين شمس فى الفترة من 1987 إلى 1990.

حصل على درجة الماجستير فى الجراحة العامة من كلية الطب جامعة عين شمس سنة 1989، وسافر لبعثة الى فرنسا للتدريب الإكلينيكى والتجريبى على عمليات نقل الكبد بمستشفى كوشين، جامعة باريس. عمل كاستشارى للجراحة بمستشفيات جامعة سانت لويس باريس فرنسا، كما حصل على درجة الدكتوراه فى الجراحة العامة من كلية الطب جامعة عين شمس سنة 1993 .

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وسافر المتينى إلى اليابان سنة 1996 وحصل على تدريب متقدم على جراحات نقل الكبد بمستشفيات جامعتى طوكيو وكيوتو، وأنشأ أول وحدة لنقل الكبد من الأحياء للبالغين والأطفال وذلك بمستشفى وادى النيل بالقاهرة، كما قام بتأسيس وحدة نقل الأعضاء بمستشفيات جامعة عين شمس سنة 2008 وكان أول من قام بعملية نقل كبد من متبرع حى، وكذلك أول من قام بنقل مزدوج للكبد والكلى.

وقام بنشر العديد من الأبحاث فى الدوريات المحلية والإقليمية والدولية وقام بالمشاركة فى وترأس العديد من المؤتمرات المحلية والدولية.

كافح مع العديد من زملائه لوضع القوانين المنظمة لعمليات نقل الأعضاء بمصر. كان عضو باللجنة التى قامت بوضع القانون المنظم لنقل الأعضاء والذى تمت الموافقة عليه واقراره من مجلس الشعب فى مارس 2010.

شارك كعضو باللجنة التى قامت بوضع اللوائح والمواصفات لتجهيزات البنية الفنية للترخيص لمراكز نقل الأعضاء. عضو اللجنة القومية لنقل الأعضاء ورئيس لجنة اخلاقيات المهنة باللجنة. عضو فى العديد من الجمعيات الإقليمية والدولية للجراحة العامة وجراحات نقل الأعضاء . عضو مؤسس وسكرتير الجمعية العربية لنقل الكبد. رئيس اللجنة العلمية للجمعية المصرية لسرطان الكبد.

عضو المجلس الإستشارى للرعاية الصحية بمؤسسة مصر للطيران فى الفترة من 2007 وحتى 2013 . عضو المجلس الإستشارى لشركة سيديكو للأدوية فى الفترة من 2009 وحتى 2012. عضو المجلس الإستشارى لمستشفى عين شمس التخصصى وشركة وادى النيل للأدوية.عين عميد لكلية الطب جامعة عين شمس بدءا من 25 اغسطس 2015.