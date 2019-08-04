شكرا لقرائتكم خبر عن مأساة نورا.. قصة فتاة تحولت إلى طفلة بعد 23 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حياة نورا تحولت إلى مأساة فى يوم وليلة فبعد أن كانت الزهرة الجميلة فتاة فى العقد الثانى تبدلت أحوالها من عمرها إلى جسد نحيل وعقل طفل صغير عاجز عن الكلام والتعبير. ولمعرفة تفاصيل سبب تحول حياة الفتاة الطفلة اضغط هنا Advertisements

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