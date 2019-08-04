شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز قراءة الفاتحة عند عقد الزواج ؟ .. دار الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حول قراءة الفاتحة عند الزواج، جاء نص السؤال:"هل يجوز قراءة الفاتحة عند عقد الزواج أم لا؟".
وقالت دار الإفتاء:"يستحب قراءة الفاتحة عند عقد الزواج تبركًا بها؛ لاتفاق علماء المسلمين سلفًا وخلفًا على استحباب قراءتها في إنجاح المقاصد وقضاء الحوائج وغير ذلك من الأمور الدنيوية والأخروية".
وتابعت دار الإفتاء المصرية:"وقد دلت النصوص الشرعية على أن فيها من الخصوصية ما ليس في غيرها؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا، وَلَيْسَ غَيْرُهَا مِنْهَا عِوَضٌ" "سنن الدارقطني".
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