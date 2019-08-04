شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية تنشر فيديو "طريقة تقديم الشكاوى بالدولة علشان تعرف حقوقك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت هيئة الرقابة الإدارية، منذ قليل على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك"، فيديو بعنوان "إعرف حقك.. تعرف على أسلوب تقديم الشكاوى بالدولة علشان تعرف حقوقك وتحمى نفسك وتحافظ على بلدك. Advertisements ويهدف الفيديو إلى تعريف المواطنين بكتابة الشكوى الموجهة إلى هيئة الرقابة الإدارية.

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