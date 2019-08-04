شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ضبط شركات حاولت تسفير 600 مواطن بتأشيرات دول أخرى للسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت أجهزة الأمن، مجموعة من الشركات ومكاتب السياحة باستغلال التأشيرات الإلكترونية التى أصدرتها السعودية لبعض المواطنين للمشاركة فى الفعاليات المختلفة، التى تعقد بالمملكة حفلات ومؤتمرات، وقيامها بييع تلك التأشيرات بالإتفاق مع بعض الشركات، عقب إيهامهم بإمكانية التخلف عن العودة للعمل هناك أو انتظار موسم الحج.

كما استغلت تلك الشركات نفاذ الحصة المخصصة للبلاد من التأشيرات المشار إليها واضطلاعها باستخدام التأشيرات المخصصة لدول أخرى وتدوين أسماء الرعايا المصريين بها بجنسيات تلك الدول، الأمر الذى تم اكتشافه من قبل الخطوط الجوية السعودية، ورفضها سفر المصريين المذكورين الذين يبلع عددهم نحو 600 مواطن.

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وأثبتت التحركات صحة المعلومات الواردة، فضلاً عن استخدامها فى أساليب الهجرة غير الشرعية عن طريق هذه التأشيرات للسفر للسعودية ومنها لدول أخرى.

وتم استهداف 12 شركة من المتورطين في هذه الوقائع ـ عقب تقنين الاجراءات ـ وضبط 7 من مالكى هذه الشركات، بالإضافة إلى 23 شخص من المتهمين، وضبط صورة ضوئية للضحايا.