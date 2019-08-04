شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة عيد الأضحى.. مبادرة كلنا واحد توفر اللحوم بأسعار مخفضة حتى نهاية أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، قررت مبادرة "كلنا واحد" العمل لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة حتى نهاية شهر أغسطس الجارى، خاصة فى ظل إقبال المصريين على تناول اللحوم خلال هذا العيد.

وتأتى مبادرة "كلنا واحد" لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تتوفر المبادرة فى 649 فرع لكبرى السلاسل التجارية، ولتوفير اللحوم والسلع الأساسية وبأسعار مخفضة تصل إلى 40 % حتى نهاية شهر أغسطس الجارى.