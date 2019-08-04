شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات القبول للمتقدمين لمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد غدا الإثنين، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الاختبارات الإلكترونية للطلاب المتقدمين للإلتحاق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية بمراكز التطوير التكنولوجى بالمحافظات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت عن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة 4095 طالبًا ممن حصلوا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019.

Advertisements

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن هذا العام شهد لأول مرة إتاحة خدمة جديدة للتقدم إلكترونيًا للمدرسة.

وأضاف مجاهد، إنه تم التعاون مع إدارة نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار لإتاحة خدمة التسجيل الإلكتروني، وكذلك مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والإدارة العامة للبنية الأساسية التكنولوجية للتيسير على الطلبة الراغبين للالتحاق بالمدرسة بحيث يتم إجراء الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالمدرسة إلكترونيًا بالمحافظات.