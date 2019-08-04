شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى تعلن تقسيط الأجهزة المنزلية للموظفين على 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الإنتاج الحربى، عن فتح باب البيع بالتقسيط وبدون مقدم للأجهزة المنزلية، من إنتاج شركة حلوان للأجهزة المعدنية، وذلك لجميع العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال، على أن يتم التقسيط فى مدة تتراوح من 6 أشهر إلى 84 شهرا، بالتعاون مع أحد البنوك المصرية.

ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة، على مواقع التواصل الاجتماعى، أن المستفيد عليه التوجه لأى من المعارض فى، حلوان، وروكسى، والهرم، والإسكندرية، وطنطا، للحصول على عرض للأسعار، ويتم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى، ومفردات المرتب من جهة العمل، وتسليمه للبنك.

وأكدت الوزارة أنه حال نجاح التجربة، سيتم تعميمها على جميع المعارض الخاصة بالوزارة، وينتج مصنع حلوان البوتاجازات، والسخانات، والثلاجات بأحجامها، والديب فريزر، والتكييفات.