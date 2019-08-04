شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يبحث التعاون المشترك مع بومباردييه العالمية بمشروعات قطار المونوريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس الفتاح السيسى اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ووزير النقل، ورئيس شركة "بومباردييه" العالمية للنقل.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد بحث التعاون المشترك مع الشركة في مشروعات قطار المونوريل، حيث تم توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة "بومباردييه" لإنشاء مونوريل لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبري ومدينة 6 اكتوبر بإجمالي طول 96 كم.

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ويتضمن العقد الممتد لثلاثين سنة تنفيذ وتشغيل وصيانة خطوط المونوريل، بالإضافة إلى الإمداد بقطع الغيار وإجراء العمرات الجسيمة.

كما يتضمن العقد توطين صناعة المونوريل في مصر وإقامة شراكة كاملة بين مصر والشركة العالمية لصالح منظومة السكك الحديد، فضلاً عن فتح الباب أمام إمكانية النفاذ إلى السوق الأفريقية الواعدة في هذا المجال.