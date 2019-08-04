شكرا لقرائتكم خبر عن زوج يطعن نفسه بسكين لمنع زوجته من ترك منزل الزوجية فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقدم زوج على طعن نفسه بسكين لمنع زوجته من ترك منزل الزوجية، لرغبة أهلها فى تركها المنزل لوجود خلافات بينه وبين زوجته بقرية بياض العرب بمركز بنى سويف. وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من مستشفى بنى سويف الجامعى يفيد بوصول "عماد.ح.س"، 41 سنة، كهربائى، ومقيم قرية بياض العرب مصاباً بجرح قطعى نافذ بالبطن وجرح جزء من الأمعاء. Advertisements دلت التحريات الأولية لوحدة مباحث مركز شرطة بنى سويف قيام المصاب بطعن نفسه داخل منزله وأمام زوجته، آمال. م.ع، ربة منزل، بعد رغبة أهلها فى تركها المنزل لوجود مشاكل بينها وبين زوجها. تم ضبط الأداة المستخدمة فى الحادث بمنزل المصاب وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتحرير محضر رقم 13650 جنح مركز بنى سويف وتولت النيابة التحقيق.

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