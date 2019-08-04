شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: إعلان نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق الثلاثاء وبحد أقصى الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر لـ"الخليج 365"، أنه من المتوقع أن يعلن مكتب التنسيق نتيحة المرحلة الثانية من التتسيق يوم الثلاثاء المقبل وبحد أقصى الأربعاء؛ نظرا لأن عدد طلاب هذه المرحلة كبير للغاية ويتطلب مزيدا من الوقت للفحص والمراجعة.

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وانطلقت أعمال المرحلة الثانية من التنسيق، بتسجيل الرغبات للطلاب بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05% فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%، الأربعاء الموافق 31 يوليو الماضى، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد الموافق 4 أغسطس الجارى، معلنة أن إجمالى الطلاب المقرر قبولهم فى هذه المرحلة 229978 طالب وطالبة، بواقع 175673 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.