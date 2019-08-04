التأمين الصحى يدعو المواطنين للتسجيل بالمنظومة.. ويؤكد: نقيس رضا المواطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد معيط رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل إحدى هيئات إدارة المنظومة الجديدة للتأمين أنه يجب الإسراع فى التسجيل بالمنظومة الجديدة للحصول على الرعاية الطبية وفق أعلى مقاييس الجودة.
وقال الدكتور محمد معيط رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة لـ"الخليج 365": مستمرون فى قياس رضاء المواطن فى الحصول على الخدمة الطبية، وتابع: نوفر الملاءة المالية للحصول على الخدمة الطبية، مؤكدا أن الرئيس السيسى يستهدف تغطية صحية لكل المصريين.
وأضاف الدكتور محمد معيط أن هناك سلسلة من ورش العمل مع المستثمرين لتعريفهم بحقوقهم ووجباتهم تجاة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة وكذلك المواطن لضمان أعلى مستوى من التنفيذ الجديد للمنظومة.
وكان معيط وجه بضرورة الاستمرار فى بناء القدرات البشرية للعاملين بالمقر الإقليمى للتأمين الصحى الشامل لمنطقة القناة ببورسعيد، من خلال برامج تدريبية مستدامة تُؤهلهم لأداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، وتجعلهم قادرين على التواصل الإيجابى المباشر مع المواطنين، وتيسير حصولهم على خدمات طبية بجودة جيدة فى إطار هذه المنظومة المتكاملة التى ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة.
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