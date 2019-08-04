شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 844 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البرى 844 مصريًا، منهم 670 سافروا بصورة شرعية و174 بصورة غير شرعية، كما عبرت 317 شاحنة فى الاتجاهين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مدير أمن مطروح اللواء رضا العمدة، فى بيان اليوم الأحد، "إنه تم إنهاء إجراءات سفر 1523 شخصا عبر المنفذ، منهم 318 مصريًا و1205 ليبيا".

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وأشار إلى مغادرة 149 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ "مساعد" الليبى، وإنهاء إجراءات وصول 168 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصرى.