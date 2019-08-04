طلب إحاطة لوزير الإسكان بشأن تشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه لوزير الإسكان والمرافق، بشأن تشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة والذي أوشك على الانتهاء.

وتساءلت النائبة، في طلب الإحاطة، عن كيفية إعادة تشكيل مجالس المدن بصورة تواكب القانون وتحقق مصلحة ساكني تلك المدن وهم ممولي ميزانية مجالس الأمناء والتي أسيء استغلالها وأصبحت تتبع بصورة واضحة أجهزة المدن بدلاً من المواطن.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنَّ القرار الخاص بصلاحيات مجالس الأمناء لم يحدد الأدواء المنوطة بالمجالس ولا صلاحياتها، مضيفة أن القرار لم يقدم تعريفًا واضحاً لها، في حين أن القرار 107 يحدد الاختصاصات الخاصة بمجلس الأمناء".