محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم توقيع عقد بين وزارة النقل المصرية وشركة بومباردييه لإنشاء مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف متحدث رئاسة الجمهورية، في بيان، اليوم الأحد، أن العقد يتضمن توطين صناعة المونوريل بمصر وإقامة شراكة كاملة مع الشركة العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الرئاسة: توقيع عقد إنشاء مونوريل العاصمة الإدارية بين "النقل" وشركة بومباردييه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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