تأجيل محاكمة 11 متهمًا في قضية "محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية" لـ29 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، محاكمة 11 متهمًا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، لجلسة 29 من أغسطس، لاستكمال فض الأحراز.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس.

تضمن أمر الإحالة اتهام نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، 11 متهمًا بأنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية، وحركة حسم المسلحة التابعة لها، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

المتهمون هم: علي بطيخ طبيب هارب، ويحيى موسى طبيب هارب؛ والمتهم بالتخطيط والتدبير والاشتراك في قضية اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات؛ ومحمود فتحي بدر مهندس هارب، وأحمد محمد عبد الهادي طبيب هارب، ومحمد عبد الرؤوف سحلوب، صاحب مصنع ملابس هارب، وعلاء على السماحي هارب، وباسم محمد إبراهيم جاد، 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة سائق، ومصعب عبد الرحيم "هارب" 26 سنة طالب، ومعتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية محبوس، وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب، هارب ومصطفى محمود الطنطاوي 24 سنة طالب هارب".

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كما وجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفي، وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته، وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة.

وتوجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة؛ حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم عبد المجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له حتى فجر العبوة المفرقعة عن بعد قاصدين قتل مدير أمن الإسكندرية والمرافقين له.

كما وجهت النيابة للمتهمين شروعهم في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق، وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان وكان قصدهم قتلهم إلا أن جريمتهم خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج ونجاة الباقين.

باشر التحقيقات يحيي عمر مروان، وأحمد سعفان وكيلي النيابة، وأحمد عبد الخالق، وشريف عماد عون رئيسي النيابة، برئاسة وإشراف المستشارين محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة، وخالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.