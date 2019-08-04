تجديد حبس 6 متهمين بإحياء رابطة "أولتراس أهلاوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 6 من مشجعي النادي الأهلي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة "أولتراس أهلاوي".

ونسبت النيابة للمتهمين في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهم المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية "أولتراس أهلاوي".