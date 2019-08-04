حركة تنقلات الجيزة.. "وحيد" مديرا للمنشآت و"كامل" للمنطقة الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: اعتمد اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة حركة التنقلات الداخلية الخاصة بقطاع "النظام". شهدت الحركة تولي العميد أحمد وحيد مدير إدارة تأمين المنشآت، والعميد محسن كامل مدير إدارة تأمين المنطقة الأثرية والسياحية، والعميد اللواء ياسر يوسف مساعدا لفرقة الشرق، والعميد محمد عزت مديرا لإدارة الطرق والمنافذ. وتولى العقيد هشام لطفي العدل منصب مأمور قسم شرطة الوراق خلفا للواء خالد كامل، والعقيد طارق صلاح مأمورا لقسم ثالث أكتوبر، والعقيد محمد محمود مأمورا لقسم الجيزة، ونقل العقيد عصام بركات ليتولى منصب مأمور قسم شرطة الهرم. وجاء في الحركة أيضا، تولي المقدم علي سيد نائب مأمور مركز شرطة أوسيم، والمقدم أحمد مصطفى محمود مأمور قسم شرطة إمبابة، وتصعيد نائب مأمور أطفيح ليشغل منصب مأمور الطالبية، وتولي العميد محمد حسن مأمور قسم العياط.

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