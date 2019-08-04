مصر | الإدارية العليا تقضي بحل حزب الصف المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإدارية العليا تقضي بحل حزب الصف المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الحكم فى طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بالطعن في تأسيس حزب "الصف المصري" بالموافقه ومنع الحزب من التأسيس وحله.

وذكر الطعن، أن اللجنة قررت في جلسة 30 يوليو الماضي، رفض الإخطار المقدم من محمد عبد العاطي بصفته وكيلًا عن الوكلاء المؤسسين لحزب الصف المصري تحت التأسيس، وعُرض الاعتراض على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا عملا بنص المادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنه 1977.