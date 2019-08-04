مصر | تأجيل نظر دعوى غلق "Ltc" إلى ٨ سبتمير

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، قراره بمنع بث قناة LTC لمدة أسبوعين، حيث عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس برئاسة جمال شوقي ولجنة الإعلام الرياضي برئاسة فهمي عمر اجتماعين متتاليين لبحث الشكاوى المقدمة ضد القناة، وما رصدته لجان الرصد والمتابعة من مخالفات مهنية.

والجدير بالذكر إن مالكة القناة قدّمت منذ أيام هديتين على الهواء مباشرة عبر برنامج "كورة بلدنا"، لكل من مرتضى منصور، وأحمد الشريف مقدّم برنامج "ملعب الشريف" سابقًا على شاشة "ltc"، حيث كانت الهدية عبارة عن "طَرْحة" حمراء اللون.