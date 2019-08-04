مصر | النيابة تطلب التحريات في واقعة أجنبي وآخر سرقا 200 ألف جنيه من سيارة تاجر بالبساتين

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من صاحب شركة استيراد، أفاد فيه بتعرضه لسرقة 200 ألف، عقب سحبهم من البنك من داخل سيارته بعدما ركنها داخل جراج.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة متهم يحمل جنسية أجنبية، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 15 جراما - 3 أقراص مخدرة - سلاح أبيض "سنجة").

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بأسلوب "التتبع وكسر زجاج السيارة" بالاشتراك مع آخر "يحمل ذات الجنسية".

وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى 48 ألف جنيه من أصل مبلغ 80 ألف جنيه نصيبه من متحصلات الواقعة، وأقر بقيامه بإنفاق باقى المبلغ، وأضاف بأن باقى المبلغ المالى من متحصلات واقعة السرقة بحوزة المتهم الهارب، وبحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

