مصر | نزيف داخلي بالرأس.. ننشر تحقيق النيابة في واقعة تعذيب طفلة على يد والدها بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نزيف داخلي بالرأس.. ننشر تحقيق النيابة في واقعة تعذيب طفلة على يد والدها بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة المقطم، تحقيقات واسعة في واقعة تعذيب طفلة حتى الموت على يد والدها.

وأمرت النيابة في وقت سابق، بتشريح جثة المجنى عليها وإرسال بيان بالصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وجاء في مناظرة النيابة للجثة أنها لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بها كدمات متفرقة وآثار ضرب وسحجات في الرأس والجسد، ما تسبب في نزيف داخلي أدى إلى الوفاة في الحال.

Advertisements

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا بوجود طفلة متوفية داخل شقة بدائرة القسم.

وأضافت التحقيقات أنه بالانتقال والفحص عثر على جثة طفلة بها آثار ضرب وكدمات، وبعمل التحريات دلت على تعدي والدها عليها بالضرب، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.