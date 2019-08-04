مصر | تأييد قرار نيابة أمن الدولة بالتحفظ على أموال متهمين بتشكيل خلية "خطة أمل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأييد قرار نيابة أمن الدولة بالتحفظ على أموال متهمين بتشكيل خلية "خطة أمل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، بقبول طلب نيابة أمن الدولة العليا، بالتحفظ على أموال المتهمين بتشكيل خلية "خطة امل" لاستهداف مؤسسات الدولة في 30 يونيو، ومنعهم من السفر خارج البلاد، وقضت بتأييد قرار التحفظ على أموالهم.

وكانت كشفت معلومات الأمن الوطنى، أبعاد هذا المخطط، والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.

وكانت البداية عندما استطاع قطاع الأمن الوطنى، رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج، بالتنسيق مع القيادات الاخرى الموالين لهم، ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحمل مسمى "خطة الأمل" التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.

وتم تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد، والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القيادي الإخواني محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصروأيمن نور.