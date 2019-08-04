مصر | استمرار حبس عاطلين قاما بسحل عامل "ديلفري" في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس عاطلين قاما بسحل عامل "ديلفري" في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، حبس عاطلين15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة سحل عامل "ديلفري" بمنطقة عين حلوان وإصابته بسلاح أبيض.

البداية عندما تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بوجود مصاب غارقًا في دمائه، وبه بجروح قطعية بمنطقة الرأس، فانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن المجني عليه "محمود. ع"، 25 عامًا، عامل ديلفرى.

وكشفت التحريات عن تعدي كلا من م.م وا.ر، عاطلين، على المجني عليه وفرض سيطرتهما بالمنطقة.

وبأعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط الجناه وبمواجهتهم أقروا بالواقعة على النحو المشار إليه، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسهم فى وقت سابق وتم التجديد.