مصر | عاجل.. تأجيل محاكمة المتهمين بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية" لـ29 أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تأجيل محاكمة المتهمين بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية" لـ29 أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة 11 ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة 11 متهمًا باستهداف موكب مدير أمن الإسكندرية لجلسة 29 أغسطس لاستكمال فض الأحراز.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و رأفت زكي و عمرو قنديل بسكرتارية حمدي الشناوي

وتضم القضية المتهمين وهم : علي السيد أحمد محمد بطيخ - السن 63، طبيب، ويقيم بشارع سعد زغلول – أوسيم – محافظة الجيزة (هارب) و يحيى السيد إبراهيم محمد موسى – السن 34، مدرس بكلية الطب جامعة الأزهر، ويقيم 13 شارع عبد السلام سلطان – أول الزقازيق – الشرقية، وآخر بـ 123 مساكن الضباط – زهراء الحي العاشر- مدينة نصر – محافظة القاهرة – (هارب) و محمود محمد فتحي بدر- السن 42، مهندس، ويقيم 317 شارع المختار – حدائق القبة – محافظة القاهرة – (هارب) وأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي – السن 58، طبيب، ويقيم بندر سنورس – محافظة الفيوم - (هارب) و محمد عبد الرؤوف محمد أحمد سحلوب – السن 54، صاحب مصنع ملابس، ويقيم 10 شارع إبراهيم الدسوقي – المحلة الكبرى- محافظة الغربية - (هارب) و علاء علي علي السماحي – السن 42، ويقيم بقرية الدلجامون – مركز كفر الزيات – محافظة الغربية- (هارب) و باسم محمد إبراهيم جاد – السن 36، حاصل على دبلوم تجارة – سائق، ومقيم بقرية الخضرة – مركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ - (محبوس) ومصعب عبد الرحيم محمد عبد الرحيم – السن 26، طالب، ويقيم أولاد علي – مركز المنشأة – محافظة سوهاج- (هارب) ومعتز مصطفى حسن كامل حسن عبد الله – السن 25، طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ومقيم 17 شارع الزهراء المتفرع من شارع الثلاثين نهاية المعهد الديني – العصافرة – محافظة الإسكندرية- (محبوس) وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن أبو حمود حركي "باسم" – السن 24، طالب، ويقيم شارع مسجد الزاوية – قرية ناهيا – مركز كرداسة – محافظة الجيزة- (هارب) ومصطفى محمود الطنطاوي محمود – السن 24، طالب، ويقيم 46 شارع ابن عامر – محرم بك – محافظة الإسكندرية - (هارب).

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وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشات القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها .

كما وجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية ، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفي وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير امن الإسكندرية وأفراد حراسته واعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة. وتوجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم عبد المجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له حتى فجر العبوة المفرقعة عن بعد قاصدين قتل مدير امن الإسكندرية والمرافقين له.

ونسبت النيابة للمتهمين شروعهم في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان وكان قصدهم قتلهم إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج ونجاة الباقين.