مصر | اعترافات خطيرة للمتهم بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعترافات خطيرة للمتهم بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت قبل قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة جلسة فض أحراز القضية المعروفة باستهداف موكب مدير أمن الإسكندرية ومحاولة اغتياله وكان من بين الفيديوهات مقطع يوثق اعترافات المتهم معتز مصطفى.

بدأ المتهم حديثه بالتعريف بنفسه وأنه طالب بكلية هندسة جامعة إسكندرية، وأنه التحق بجماعة الإخوان وشارك في مظاهراتهم، ومن ثم توجه للتفكير في العمل النوعي الذي عرًفه بأنه كان بهدف للضغط على الدولة، وواصل "معتز" حديثه بالإشارة الى التحاقه بحركة "حسم"، وأشار إلى شخص اسمه "جيمس" وعرفه بأنه المسئول عن العمليات بحركة حسم، وذكر بأن "حسم" كانت تستهدف قيام بعمليات ضد منشآت الدولة، بهدف إظهار عجز النظام في تأمين المنشآت.

وأوضح بأنها لا تستهدف الأفراد لشخصها ولكن لمنصبها، على حد قوله، وشدد على أن بعض قياداتها من الإخوان، وشدد على لجوئهم للعمل المسلح الذي أثبت فشله.

وأضاف بأنه كان في إدارة العمليات تحت قيادة "جيمس"، وجرى تكليفه بالتوجه إلى السودان وظل هناك شهرين للتدريب في معسكر، وعن طريقة الذهاب لهناك أشار إلى استقلاله قطار من محطة سيدي جابر ومن هناك وصل إلى محطة أسوان قبل أن يلتقي بشخص هناك استقل معه سيارة أوصلته إلى السودان للتدريب عسكريًا، والعمل الأمني، والتعرف على أنواع المتفجرات وكيفية استخدامها وكيفية عملها.

وذكر من بين الأهداف لـ"حسم" رصد منشآت الدولة سواء شرطية أو عسكرية، ومن بين ضمن الأهداف التي رصدها استراحة قائد القوات البحرية، وموكب مدير أمن الإسكندرية، وعن طبيعة المعلومات التي جمعها أشار إلى إنها إما أن تكون صورًا، أو موقع الهدف "اللوكيشن".

وذكر بأنه بعد أن عاد من السودان جرى تكليفه بتحديث ملف موكب مدير أمن الإسكندرية، من خط سيره ومواعيده بدقة، من استراحته حتى مديرية الأمن، وذكر بأنهم اختاروا لعملية الاستهداف نقطة بشارع المعسكر الروماني نظرًا لضيق الشارع الأمر الذي يقلل من تواجد الناس حول الموكب، وشدد على أنه استهدفوا مدير الأمن ولم يكونوا يريدون مزيدًا من الدماء، على حد قوله.

وذكر بأن مهمته في عملية استهداف مدير الأمن، كانت جمع المعلومات، فيما لشخص آخر اسمه الحركي "مازن"، مهمة التبليغ عن مرور الموكب.

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ووصل الفيديو للقطة يظهر فيها المتهم برفقة رئيس النيابة وقد نزلوا من السيارة التي كانوا يستقلونها، وشدد على أن ذلك الموقع هو مكان استراحة القوات البحرية الذي قام برصده، واضاف أنه رصد القاعدة البحرية في أبو قير التي قال إنها كان محتجزًا بها محمد مرسي وقام برصدها، ورصد كذلك مبنى الأمن الوطني، فيما تضمن الفيديو التالي مشاهد من محيط المنطقة الشمالية العسكرية التي أكد المُتهم أنه قام برصدها، وشدد على أن رصد المنشآت كان بهدف استهداف الأشخاص العاملين فيها لأن استهداف المنشآة نفسها سيكون أصعب.

واشار المتهم إلى صدفة قادته لرصد موكب مدير الأمن، ذاكرًا أنه لم يكن يعرف أن هذا هو موكب مدير الأمن، وعندما رآي الموكب سمع أحد المسئولين عن المرور في المنطقة وهو يقول ان ذلك موكب مدير الأمن.

عقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و رأفت زكي و عمرو قنديل بسكرتارية حمدي الشناوي.

وتضم القضية المتهمين وهم : علي السيد أحمد محمد بطيخ - السن 63، طبيب، ويقيم بشارع سعد زغلول – أوسيم – محافظة الجيزة (هارب) و يحيى السيد إبراهيم محمد موسى – السن 34، مدرس بكلية الطب جامعة الأزهر، ويقيم 13 شارع عبد السلام سلطان – أول الزقازيق – الشرقية، وآخر بـ 123 مساكن الضباط – زهراء الحي العاشر- مدينة نصر – محافظة القاهرة – (هارب) و محمود محمد فتحي بدر- السن 42، مهندس، ويقيم 317 شارع المختار – حدائق القبة – محافظة القاهرة – (هارب) وأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي – السن 58، طبيب، ويقيم بندر سنورس – محافظة الفيوم - (هارب) و محمد عبد الرؤوف محمد أحمد سحلوب – السن 54، صاحب مصنع ملابس، ويقيم 10 شارع إبراهيم الدسوقي – المحلة الكبرى- محافظة الغربية - (هارب) و علاء علي علي السماحي – السن 42، ويقيم بقرية الدلجامون – مركز كفر الزيات – محافظة الغربية- (هارب) و باسم محمد إبراهيم جاد – السن 36، حاصل على دبلوم تجارة – سائق، ومقيم بقرية الخضرة – مركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ - (محبوس) ومصعب عبد الرحيم محمد عبد الرحيم – السن 26، طالب، ويقيم أولاد علي – مركز المنشأة – محافظة سوهاج- (هارب) ومعتز مصطفى حسن كامل حسن عبد الله – السن 25، طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ومقيم 17 شارع الزهراء المتفرع من شارع الثلاثين نهاية المعهد الديني – العصافرة – محافظة الإسكندرية- (محبوس) وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن أبو حمود حركي "باسم" – السن 24، طالب، ويقيم شارع مسجد الزاوية – قرية ناهيا – مركز كرداسة – محافظة الجيزة- (هارب) ومصطفى محمود الطنطاوي محمود – السن 24، طالب، ويقيم 46 شارع ابن عامر – محرم بك – محافظة الإسكندرية - (هارب).

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشات القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها .

كما وجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية ، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفي وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير امن الإسكندرية وأفراد حراسته واعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة. وتوجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم عبد المجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له حتى فجر العبوة المفرقعة عن بعد قاصدين قتل مدير امن الإسكندرية والمرافقين له.

ونسبت النيابة للمتهمين شروعهم في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان وكان قصدهم قتلهم إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج ونجاة الباقين.