مصر | رفض استئناف منى الغضبان وتجديد حبسها بسبب الفيديوهات الإباحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفض استئناف منى الغضبان وتجديد حبسها بسبب الفيديوهات الإباحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة برفض استئناف سيدة الأعمال منى الغضبان على تجديد حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامها بالظهور في فيديو إباحي مع مخرج سينمائي شهير وتأييد قرار التجديد.

كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، تمكنت من ضبط سيدة الأعمال منى الغضبان للتحقيق معها بعد تسريب فيديوهات إباحية لها مع مخرج سينمائى شهير، وذلك تنفيذًا لقرار النيابة العامة الصادر بضبطها من نيابة مدينة نصر أول.