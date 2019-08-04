مصر | انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في محل أطعمة بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في محل أطعمة بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية بندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في محل اطعمة أسفل عقار سكني واعداد التقرير اللازم لحصر الخسائر والتلفيات. كان قد تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على حريق ضخم التهم مطعم مكرونه أسفل عقار سكنى بالمقطم. Advertisements وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق محل بالمقطم. وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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