مصر | أفقدها عذريتها بعد كتب الكتاب.. فتاة تروي تفاصيل إيقاعها في غياب أهلها أمام محكمة الأسرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفقدها عذريتها بعد كتب الكتاب.. فتاة تروي تفاصيل إيقاعها في غياب أهلها أمام محكمة الأسرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت زوجة، دعوى طلاق أمام محكمة أسرة مصر الجديدة، تطالب فيها بدفع نفقة لها بعد كذبه وظهور وجهة الحقيقي.

وقالت "ش.ا" -رافعة الدعوى- في دعواها التي أقامتها، إنها كتبت كتابها من "أ. م" منذ3 شهور وكانوا في آخر ترتيبات ما قبل الفرح حيث كان الضغط كبير على كلينا من ناحية المصاريف وغيرها ولكن والدي أصر أن يكون الفرح في قاعة أكبر ليتحمل المدعوين لكنه رفض تغيير القاعة مما دفعة للمشادة الكلامية بينهم وبدوري حاولت تهدئة الوضع.

وتابعت "ش.ا" وفي أحد الأيام كان الوقت متأخرا من الليل وكان يعلم بأن أهلي ليسوا في المنزل وجاء بحجة التحدث معي ولكنى حاولت أن أشرح له أن الوقت متاخر ولكنه رفض الانصراف وبعدها حاول معي ولكن حاولت أن أصده عنما يحاول فعله وكانت نيته واضحة من البداية وكان كلامه مضمونه أننا متزوجين وبعد أيام سنصبح في منزل واحد، وبعدها حدثت علاقة جسدية بيننا وهذا هو ذنبي ولكني كنت أثق به.

وواصلت: بعد هذة الليلة بانت حقيقته قال إنه لا يريد إقامة فرح وطلب من والدي أن يسدد كل المبالغ المتبقية للناس ثمن تجهيز الشقة وقام بتهديدنا أنه لو لم نقبل بشروطه فإنه لن يتم هذا الزفاف، وعايرنا بما حدث وكانت صدمتنا به كبيرة، ولكني تقبلت خطأى ولم أنو الاستمرار به، فقمت برفع دعوى طلاق.

