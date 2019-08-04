مصر | إخلاء سبيل 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في بباب الشعرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في بباب الشعرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نيابة باب الشعرية بأخلاء سبيل 4 أشخاص متهمين بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تحريات ومعلومات المباحث، حفر بائع زجاج خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وأضافت التحقيقات أنه عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المسكن وتبين عدم تواجد المتهم، وضبط القائمين بأعمال الحفر وهم 3 عمال، وسائق وبحوزتهم 5 قطع فخارية يشتبه في آثريتها، والأدوات المستخدمة في عملية الحفر.

وأشارت التحقيقات أنه بمواجهتهم اعترفوا بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.