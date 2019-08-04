مصر | تأجيل استكمال المرافعات عن 213 متهما "أنصار بيت المقدس" للغد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل استكمال المرافعات عن 213 متهما "أنصار بيت المقدس" للغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة محاكمة 213 متهما بـ"أنصار بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة ، تضمنت إغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة إغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لجلسة غد الإثنين الموافق 5 أغسطس لاستكمال مرافعة الدفاع.

وصدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.