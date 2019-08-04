مصر | حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بحدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بحدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حدائق القبة، حبس عاطل 4 أيام، على ذمة التحقيق لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.

وتعود البداية في أثناء خروج قوة أمنية، تابعة لقسم شرطة حدائق القبة، لتفقد الحالة الأمنية بالشارع، واشتبه رجال المباحث في عاطل ويدعى "خ، م"،20 سنة، وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعتين من مخدر الحشيش وهاتف محمول ومبالغ مالية.

وبمواجهته، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

