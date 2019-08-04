مصر | تشريح جثة طفلة تعدى عليها والدها بالضرب حتى الموت بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشريح جثة طفلة تعدى عليها والدها بالضرب حتى الموت بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعى، بتشريح جثة طفلة تعدى عليها والدها بالضرب، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاه وأسباب حدوثها وملابستها، والتصريح بالدفن عقب ذلك فى منطقة المقطم.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا بوجود طفلة متوفية داخل شقة بدائرة القسم.

وأضافت التحقيقات أنه بالأنتقال والفحص عثر على جثة طفلة بها آثار ضرب وكدمات، وبعمل التحريات دلت على تعدي والدها عليها بالضرب، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وبأعداد الاكمنة اللازمة تم القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.