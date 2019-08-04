أخبار مصر | حسن راتب: وجود 6 من طلاب الجيزة بين أوائل الجمهورية يعكس مدى تقدم العملية التعليمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسن راتب: وجود 6 من طلاب الجيزة بين أوائل الجمهورية يعكس مدى تقدم العملية التعليمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الددكتور حسن راتب، رئيس مؤسسة إبداع لرعاية المواهب، ورئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، عن إعجابه بتقدم العملية الدراسية في محافظة الجيزة، وما حققه طلاب المحافظة من مراكز متقدمة بين مستوى الأوائل على مستوى الجمهورية، ووجود 6 من بين الأوائل من طلاب الثانوية العامة والدببلومات الفنية.

ووجه "راتب" خلال كلمته في حفل تكريم أوائل طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية من محافظة الجيزة، نصائح لأوائل الطلاب من محافظة الجيزة، على ضرورة تكثيف جهودهم للإرتقاء بمستواهم العلمي والأخلاقي، إضافة إلى العمل على إعادة صياغة التربية النفسية للطالب المجتهد ليعيش في حياة عصرية ليس فيها تطرف.

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وأشاد بالجهود المبذولة في محافظة الجيزة منذ تولى اللواء أحمد راشد محافظا للجيزة، خاصة الإهتمام بالعملية التعليمية، بدليل وجود 6 من اوائل الجمهورية من أبناء محافظة الجيزة.

وشدد على الطلاب المكرمين بضرورة تعيظيم دور الوظيفة المجتمعية للفرد لتحقيق السلام الإجتماعي بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، مشيرا إلى أن هذا التفوق لابناء محافظة الجيزة يدل على السلوك المتميز والتربية المتميزة لأبناء المحافظة.

وقدم الدكتور حسن راتب منحة دراسية مجانية لكل طالب من أوائل الثاانوية العامة من أبناء محافظة الجيزة، تقديرا لتفوقهم وما قدموه من جهد متميز خلال دراستهم سواء طلاب الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية.