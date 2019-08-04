أخبار مصر | عاجل.. الرئيس يجتمع مع "العصار" و"التراس" وتوجيه هام من "السيسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الرئيس يجتمع مع "العصار" و"التراس" وتوجيه هام من "السيسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وعبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير النقل عرض خلال الاجتماع جهود تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية بمصر، والتي تسهم فيها وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، بهدف توطين صناعة النقل في مصر وزيادة نسبة التصنيع المحلي في متطلبات هيئة السكك الحديدية بما يسهم في تنمية الاقتصاد المصري، حيث تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها، والتي تشمل تطوير المزلقانات ومحطات السكة الحديد، وتصنيع وتوريد عربات سكة حديد للركاب ونقل البضائع وتوليد القوى.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود الجارية للتحول من التجميع إلى التصنيع وتوطين صناعة النقل في مصر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، مشدداً على مراعاة أعلى المواصفات الفنية والتكنولوجيات الحديثة في التصنيع، بما يسهم في التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما وجه الرئيس بدفع معدلات التنفيذ في كافة المشروعات المشتركة بين وزارتي النقل والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، لمواجهة أية تحديات في هذه المشروعات لسرعة الإنجاز، وبما يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة للارتقاء بمنظومة نقل الركاب والبضائع، وتلبية احتياجات المواطنين.