أخبار مصر | رئيس مجلس أمناء مدارس الجيزة: نعمل على إنشاء 100 مدرسة لتخفيف الكثافة الطلابية‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس أمناء مدارس الجيزة: نعمل على إنشاء 100 مدرسة لتخفيف الكثافة الطلابية‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى المستشار بدوي علام، رئيس مجلس أمناء أولياء أمور مدارس محافظة الجيزة، سعادته بتفوق 6 من طلاب المحافظة في الثانوية العامة والدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن هذا التفوق يعكس مدى الاهتمام الكبير بالعملية التعليمية في محافظة الجيزة.

وأضاف "علام" خلال كلمته في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية من أبناء محافظة الجيزة، أن العلمية التعليمية في الجيزة شهدت تطور كبير خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا التقدم يعكس حجم الجهود المبذولة سواء داخل المدرسة أو من المعلمين من أبناء المحافظة.

وأكد رئيس مجلس امناء مدارس محافظة الجيزة، أن المحافظة تعمل على انشاء 100 مدرسة خلال الفترة الحالية، بهدف استيعاب الكثافة الطلابية من أبناء المحافظة، وتخفيف الكثافة داخل الفصول لضمان خدمة تعليمية أفضل لجميع الطلاب على مستوى المحافظة.

وجاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته محافظة الجيزة، لتكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية على مستوى الجمهوريية من ابناء محافظة الجيزة بحضور الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، واللواء محمد رأفت همام السكرتير العام لمحافظة الجيزة، والدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة.