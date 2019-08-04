أخبار مصر | وزير القوى العاملة ورئيس جامعة حلوان يتبادلان الدروع‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة ورئيس جامعة حلوان يتبادلان الدروع‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبادل وزير القوى العاملة، محمد سعفان، والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، الدروع على هامش حضور الوزير مناقشة رسالة دكتوراه، للباحثة فاطمة ثابت جاد الكريم حسانين، من العاملين بالوزارة.

وكان رئيس الجامعة قد استقبل الوزير بمكتبه بمقر جامعة حلوان، على هامش حضور الوزير لمناقشة رسالة دكتوراه تحت عنوان "الاستثمار الاجتماعي كمتغير لتحقيق التنمية المستدامة".

كما تبادل الوزير والدكتور يسري شعبان عميد كلية الخدمة الاجتماعية الدروع.