أخبار مصر | البدء غدا.. "التضامن" تزف بشرى لأصحاب المعاشات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدء غدا.. "التضامن" تزف بشرى لأصحاب المعاشات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدًا الإثنين، صرف معاشات أغسطس المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي.

وأكدت الوزارة، أن قيمة المعاشات المحولة تبلغ 6.24 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.37 مليون قائم بالصرف، كما أنه تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك ليصبح فى نفس اليوم الخامس من أغسطس بدلًا من العاشر من شهر أغسطس، لتزامن موعد الصرف مع إجازة عيد الأضحى المبارك، لحوالي 1.58 مليون قائم بالصرف.

وأضافت أن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجري عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار الساعة، لمتاعة عملية صرف معاشات شهر أغسطس فى كل أنحاء الجمهورية، لما يزيد على 8 ملايين قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.12 مليار جنيه سنويًا.