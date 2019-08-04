أخبار مصر | محافظ الجيزة يتفقد المستشفى المركزي بالصف وأطفيح‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يتفقد المستشفى المركزي بالصف وأطفيح‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مدير مديرية الصحة بالجيزة، بتوفير إخصائي تخدير لمستشفي الصف، لإجراء عملية لمريضة بمستشفى الصف المركزي، مؤكداً على تقديم الرعاية الطبية اللازمة وتلقيها العلاج حتى إتمام الشفاء، موكداً صرف عقار الأنسولين لمريضة سكر لحين قيامها بإنهاء الإجراءات الورقية.

وجاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة لمستشفى الصف المركزي ومستشفى أطفيح المركزي، حيث قام بفحص سجلات الحضور والانصراف للتأكد من جاهزية القدرات والأطقم البشرية وانتظام تواجد الأطباء وأطقم التمريض داخل المستشفى؛ لتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمرضي والوقوف على مدى الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة لأهالى الصف وأطفيح.

وأضاف أن الدولة حريصة على الاهتمام بمستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ويحظى ملف الصحة بإهتمام بالغ ومتابعة مباشرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق نقلة في مستوي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والحصول على الرعاية الصحية والعلاج بشكل لائق.

وشارك "راشد" مسئولي وحدة العلاج عن البعد تجربة حية لفحص أحد المرضي للتأكد من مدي كفاءة العمل بالوحدة وسرعة الإستجابة وربطها بوحدات العلاج الرئيسية عن طريق الطبيب المعالج وإستشاري الوحدة، حيث يتم التشخيص ووضع خطة لطريقة تلقي العلاج بالمستشفى المتواجد بها الحالة.

كما حرص على الاطمئنان على حالة المرضى الموجودين بأقسام المستشفى ووحدة الغسيل الكلوي، مؤكدًا ضرورة توفير العلاج والأدوية لكافة المرضى كما تفقد مطعم المستشفى للتأكد من سلامو وجودة الأطعمة للمرضى.

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ووجه المحافظ مدير مستشفى الصف بالتوسع في عيادات الكشف علي الاطفال إستعداداً لإستقبال مبادرة السيد رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعاف السمع لحديثي الولادة، وذلك في إطار إهتمام الدولة بصحة النشىء لبناء أجيال من الشباب القادر علي تحقيق دفعة أساسية في النمو والإزدهار وإشراكه في كافة مجالات التنمية وخدمة المجتمع.

وتفقد المحافظ قسم حضانات الأطفال بمستشفى أطفيح المركزي، حيث تابع أعمال التطوير التي تتم في جناح الرعاية المركزة ووحدة الغسيل الكلوي للوقوف علي الاعمال المنفذة علي الطبيعة؛ موجهاً بضرورة سرعة الإنتهاء من أعمال التطوير في أسرع وقت ممكن وتجهيزهم بالمعدات الطبية اللازمة لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمرضي.

ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة أطفيح بسرعة الإنتهاء من إستصدار تراخيص الهدم اللازمة للمباني القديمة بالمستشفي، حتي يتم البدء فى تنفيذ أعمال الإزالة والتجهيز لانشاء المبنى الجديد تمهيدالتطوير المستشفي بالكامل.

وأثناء الجولة بمركز أطفيح اكتشف المحافظ حالتي بناء مخالف حديثة حيث وجه بإزالتهما على الفور.

ورافق المحافظ اللواء علاء بدران السكرتير المساعد والاستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وخيري أحمد رئيس مركز ومدينة الصف ومحمود مدينة رئيس مركز ومدينة أطفيح.