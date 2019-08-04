أخبار مصر | خلايا للطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء.. ننشر تفاصيل اجتماع 'الصحفيين' الذي استمر 9 ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلايا للطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء.. ننشر تفاصيل اجتماع 'الصحفيين' الذي استمر 9 ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقش اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، أمس، عدة ملفات تتعلق بشؤون الأعضاء، أبرزها المعاشات والصحف الحزبية وتظلمات القيد.

وفيما يتعلق بالمعاشات، عرض هشام يونس أمين صندوق النقابة الوضع المالي، مؤكدًا أنه يوجد في الصندوق 15 مليونًا فقط، ويتم صرف 3.3 مليون جنيه شهريًا على المعاشات بعد الزيادة الأخيرة بقيمة 300 جنيه، موضحًا أن الدولة تساهم في هذا المعاش التكميلي بقيمة 400 ألف جنيه والباقي تسدده النقابة، كما حذر من استمرار الإنفاق من ميزانية النقابة على المعاشات فقط دون الأنشطة الأخرى، مما سيتسبب في عجز بقيمة مليون ونصف المليون جنيه بنهاية العام، إذا لم يتوافر دعم للنقابة.

وقرر المجلس تجديد صرف الإعلانة الشهرية لصحفيي الصحف الحزبية المتعطلة لمدة 3 أشهر، لحين حل المشكلة أو اتخاذ قرار جديدة مع تنقية جدول الأسماء التي تصرف هذه المعونة.

كما ناقش المجلس في اجتماعه، اقتراح بعمل خلايا للطاقة الشمسية في النقابة؛ لتوفير نفقات مصاريف الكهرباء، وتم استعراض كل ما يخص القروض للزملاء المتقدمين بطلبات للاقتراض من النقابة.

Advertisements

كما استقر مجلس النقابة على اختيار كل من: هشام يونس ومحمد سعد عبدالحفيظ، كعضوين في لجنة القيد التي يترأسها خالد ميري وكيل النقابة الثاني، كما تم قبول تظلم 4 زملاء للقيد بالنقابة.

وشدد النقيب على كل من أيمن عبدالمجيد وحماد الرمحي، ممثلا النقابة في لجنة القيد الاستئنافي، بضرورة دراسة القضايا ومناقشتها مع لجنة القيد قبل حضور الجلسات، واستطلاع رأي المجلس والنقيب قبل اتخاذ القرار النهائي.

كما وافق مجلس النقابة خلال اجتماعه، على قبول 4 أسماء للمتظلمين من الزملاء بلجنة القيد لجدول تحت التمرين الأخيرة، والتي انعقدت فبراير الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس النقابة، أمس، والذي استمر نحو 9 ساعات متواصلة

