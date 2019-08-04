أخبار مصر | القوى العاملة بالإسماعيلية‎ تكرم العامل المثالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة بالإسماعيلية‎ تكرم العامل المثالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بضرورة العمل على تحفيز العاملين للحصول على أفضل ما لديهم لإنجاز أعمالهم.

وبدأت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، تنفيذ هذه التوجيهات، وذلك بتكريم العامل المثالي بالمديرية كل شهر وذلك إيمانا منها بالقدرات الكامنة بأبنائها العاملين في المجالات المختلفة لإبراز، أفضل ما لديها ضمن منظومة متكاملة من فريق العمل الجماعي.

وقال ياسر سعيد، مدير المديرية، إنه تم الاتفاق بين اللجنة النقابية بالمديرية وإدارتها على أن يكون تكريم أحد الزملاء العاملين المميزين بالمديرية شهريا ومنحه شهادة شكر وتقدير باسم جميع الزملاء بالمديرية، وقد تم اختيار الزميل محمد الشوادفي العامل المثالي لشهر يوليو 2019.