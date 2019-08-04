أخبار مصر | 'الصحفيين' تستقر على أعضاء لجنة القيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تستقر على أعضاء لجنة القيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس نقابة الصحفيين، على اختيار كل من: هشام يونس ومحمد سعد عبدالحفيظ، كعضوين في لجنة القيد التي يترأسها خالد ميري وكيل النقابة الثاني، كما تم قبول تظلم 4 زملاء للقيد بالنقابة.

وشدد النقيب على كل من أيمن عبدالمجيد وحماد الرمحي، ممثلا النقابة في لجنة القيد الاستئنافي، بضرورة دراسة القضايا ومناقشتها مع لجنة القيد قبل حضور الجلسات، واستطلاع رأي المجلس والنقيب قبل اتخاذ القرار النهائي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس النقابة، أمس، والذي استمر نحو 9 ساعات متواصلة

