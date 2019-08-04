أخبار مصر | برلماني يطالب بتغليظ عقوبة الجرائم الإلكترونية للحبس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بتغليظ عقوبة الجرائم الإلكترونية للحبس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب عبد الحميد الشيخ، عضو مجلس النواب، إن جرائم فيس بوك من الجرائم التي طالت الجميع من خلال الصفحات الوهمية التي تقوم بتشويه الآخرين ونشر الأكاذيب.

وأضاف "الشيخ"، أن مرتكبيها تنتظرهم العقوبات الواردة في قانون الجريمة الإلكترونية وهى عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو إحداهما، لكل من دشن موقعًا إلكترونيًا يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة، في إطار السعي للحد من انتشار الجرائم الإلكترونية.

كما طالب النائب البرلماني، بضرورة تفعيل القانون مع اقتراح بتغليظ العقوبة سواء الحبس أو الغرامة لتكون رادعا لكل من يقوم بارتكاب جرائم عن طريق فيس بوك خاصة وأن العقوبة في القانون تشمل كل من المبرمج الذي قام بتصميم الموقع بطريقة تسمح بارتكاب الجرائم عن طريقه، وأيضا مالك الموقع، سواء كان شخصا أو شركة مملوكة لبضعة أشخاص، أو العضو المنتدب لشركة مساهمة، ومستخدم الموقع أيضا لارتكاب وتسهيل جريمة يدخل أيضا تحت طائلة العقوبة القانونية.