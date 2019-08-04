أخبار مصر | برلماني: قانون التأمينات الاجتماعية سيحقق نقلة نوعية فى منظومة المعاشات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: قانون التأمينات الاجتماعية سيحقق نقلة نوعية فى منظومة المعاشات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد سيؤدى إلى تحقيق طفرة كبيرة ونقلة نوعية فى منظومة التأمينات والمعاشات.

وأضاف "وهب الله"، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات سيساهم فى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتحسين معاشاتهم، ووضع ضمانات لحماية أموالهم والحفاظ عليها وحسن استغلالها واستثمارها بشكل آمن يدر عائد كبير لصالح أصحاب المعاشات.

ودعا عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص إلى الاشتراك فى تأمين البطالة للاستفادة منه، خاصة بعد وضع ميزات أوسع فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد لصالح تعويض البطالة.