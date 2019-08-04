أخبار مصر | "أبي قير للصناعات الهندسية" تحتفل بالذكرى الخامسة والستين لتأسيسها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبي قير للصناعات الهندسية" تحتفل بالذكرى الخامسة والستين لتأسيسها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت شركة أبي قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربي)، احتفالية بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لتأسيس الشركة، وذلك بمصيف الشركة ببراديس، في جو أسري سادته روح الود والتعاون.

وحضر الاحتفالية المهندس محمود أنور فوزي رئيس مجلس الإدارة وكافة قيادات الشركة الحاليين والسابقين ومعظم العاملين وأسرهم.

وتم خلال الحفل تكريم عدد من قيادات الشركة السابقين على مجهوداتهم من أجل النهوض بالشركة والحفاظ على رفعتها، كما تم تكريم المتفوقين في الثانوية العامة من أبناء العاملين بالشركة.