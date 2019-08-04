أخبار مصر | خبيران في جراحة العظام والوجه والفكين بمستشفى الحلمية والمعادي العسكري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبيران في جراحة العظام والوجه والفكين بمستشفى الحلمية والمعادي العسكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل، الخبير العالمي الأستاذ الدكتور وجيه موسى، خبير جراحة العظام (الكاحل والقدم) بإنجلترا، في الفترة من 16 وحتى 23 أغسطس الحالي.

كما يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الأستاذ الدكتور فليب أميرال، استشاري جراحة الوجة والفكين بجامعة نورث هابيثون بإنجلترا في الفترة من 22 أغسطس وحتى 3 سبتمبر المقبل.

وتستقبل المستشفيات حاليا الحالات التي ترغب في العرض على الخبيرين من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية، يوميا عدا الخميس والجمعة من كل أسبوع.